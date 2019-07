Kirkegårdstyveri i ly af natten: Bronze- og kobberkæder er fjernet fra 12-13 gravsteder i Grindsted

Grindsted: Tyveri fra kirkegårdene i Grindsted er ikke et ukendt fænomen ved Grindsted Kirke, men det, der er sket over weekenden, har kirkegårdsleder Litva Pedersen og næstformand i menighedsrådet Thomas Jakobsen, alligevel aldrig oplevet før. De har tidligere været ude for, at der er blevet stjålet blomster og forskellige genstande fra gravstederne, men over weekenden er der blevet gået noget mere systematisk til værks på de to kirkegårde, der hører under Grindsted Kirke.

Der er blevet fjernet adskillige bronze- og kobberkæder fra omkring 12-13 gravsteder flere forskellige steder rundt på kirkegårdene - herunder også fra et fredet gravsted, der stammer fra 2. verdenskrig, og som er rejst af Kirkeministeriet.

- Vi må gå ud fra, at det er professionelt og organiseret tyveri. De er simpelthen gået fra gravsted til gravsted, har taget kæden af og slået den fri af stenen, og så er de gået videre, siger Thomas Jakobsen.

Tyveriet er politianmeldt, og Litva Pedersen henstiller til gravstedernes pårørende, at de undersøger, om noget mangler.

- Det kan være svært for os at overskue det hele. Et gravsted er et privat sted, et lille stykke jord, som man køber og ejer, siger Thomas Jakobsen.