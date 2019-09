Kirkbi skal leje flere boliger ud i nyt byggeri

Billund Kommune kommer til at betale 11 millioner kroner mindre end oprindeligt planlagt på det nye byggeri på Kastaniehjørnet. Det skyldes, at Kirkbi kommer til at råde over flere boliger end planlagt, hvorfor der bliver lidt færre til Billund Boligforening.

Oprindeligt var det meningen, at byggeriet skulle indeholde 31 almene boliger, men de planer er der efter ønske fra Kirkbi A/S - og med accept fra Billund Kommune - nu blevet ændret på.

Det nye byggeri, der bliver rejst i et samarbejde mellem Billund Kommune, Billund Boligforening samt Kirkbi A/S, kommer til at indeholde en udvidelse af Billund Plejecenter samt en række boliger, der skal fungere som private boliger ejet af Kirkbi A/S samt som almene boliger, der skal udlejes gennem Billund Boligforening.

Billund: Det nye byggeri på hjørnet af Vejlevej og Hans Jensensvej kommer til at få færre almene boliger, som Billund Boligforening kan råde over og udleje, end oprindeligt planlagt. I stedet for de oprindeligt planlagte 31 almene boliger, kommer projektet i stedet til at indeholde 25 af slagsen.

Flere lejligheder til Kirkbi

Kirkbi A/S har udtrykt ønske om at kunne disponere over flere boliger i projektet, og de øvrige parter er derfor gået med til, at der i stedet bliver 25 lejligheder, som Billund Boligforening kan udleje. Det var et ønske, som Billund Byråd tirsdag aften valgte at vende tommelfingeren opad til.

Det er lejligheder, der vil være mellem 58 og 116 kvadratmeter store, hvor lejlighederne, som bliver ejet af Kirkbi, vil være en anelse større. Her vil den mindste lejlighed brede sig over 96 kvadratmeter, mens de, der ender med at flytte ind i den største lejlighed, får 164 kvadratmeter at brede sig på.

Lejlighederne, som bliver ejet af Kirkbi, vil blive udlejet på lige fod med de øvrige lejligheder, oplyser Kirkbi A/S.

Byggeriet vil desuden indeholde 10 demensboliger, som Billund Plejecenter kommer til at råde over.