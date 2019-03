Kirkbi leverede overskud på 8,7 mia. kr.

Resultatet for Kirkbi A/S blev fem milliarder kroner dårligere end i 2017. Ledelsen forventer, at 2019-resultat bliver bedre.

- Kirkbi Koncernen opnåede et tilfredsstillende resultat for 2018, primært drevet af et godt resultat i Lego A/S, som i 2018 opnåede vækst i både omsætning og indtjening, lyder det fra Søren Thorup Sørensen, som er administrerende direktør i Kirkbi A/S, ifølge en pressemeddelelse.

Billund: Selvom resultatet for 2018 blev fem milliarder kroner dårligere end i 2017, er der tilfredshed at spore hos Kirkbi A/S. Billund-firmaet leverede i det forgangne år et overskud efter skat på 8,7 milliarder kroner mod 12,7 milliarder kroner året i forvejen.

Kirkbi A/S's primære aktivitet er at eje 75 procent af Lego A/S. Virksomheden ejer desuden 29,6 procent af Merlin Entertainments, som er virksomheden, der blandt meget andet ejer Legoland-parkerne. Selskabet ejer desuden andele af firmaer som ISS, Nilfisk og Falck. Det er familien Kirk Kristiansen, der sidder på alle aktierne i Kirkbi A/S. Kjeld Kirk Kristiansen samt børnene Thomas Kirk Kristiansen, Sofie Kirk Kristiansen og Agnete Kirk Thinggaard ejer hver 25 procent af aktierne i selskabet.

Det er ejerskabet af Lego A/S, som er Kirkbis helt primære funktion. Lego opnåede i det forgangne år et godt resultat med stigende overskud, og det smitter naturligvis af i regnskabet på ejervirksomheden.

Fokus på bæredygtighed

Ved indgangen til 2019 har Kirkbi A/S tiltrådt UN Global Compacts ti principper for bæredygtig virksomhedsdrift. Det vil sige, at virksomheden forpligter sig til at arbejde for forbedringer i forhold til blandt andet miljøet og menneskerettigheder.

- I takt med, at Kirkbi vokser, ønsker vi at øge gennemsigtigheden over for vores interessenter i forhold til ambitionerne om at blive endnu bedre til at drive en ansvarlig virksomhed. Derfor tiltræder vi nu UN Global Compact, siger Søren Thorup Sørensen.

2019 har haft en god begyndelse for virksomheden, og forventningerne til 2019 er derfor store. Den administrerende direktør forventer, at dette års resultat vil være højere og bedre end resultatet for 2018.