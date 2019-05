Kinesisk gymnastik i apotekerhaven: - Så fik vi tempoet ned

- Synes man, det er lidt for langhåret og hullabulla-agtigt, kan man jo bare se det som en form for gymnastik og bevægelse, beroliger underviseren de 15 fremmødte denne torsdag.

Det gratis tilbud om at droppe ind og være med til qi gong, kinesiske og helsebevarende øvelser, som alle kan være med til, finder sted en række torsdage. Øvelserne tager udgangspunkt i kinesisk lægekunst og filosofien om energi, der strømmer gennem kroppens meridianbaner, energi fra solen, fra jorden og luften. Den samme tankegang, som ligger til grund for både zoneterapi og akupunktur

Grindsted: 15 kvinder er samlet på græsset i apotekerhaven i Grindsted. Solen sender sine milde stråler ned, klokken på kirkeuret slår 11, og underviser Lene Gram gør mobiltelefon og højtaler klar. Snart er det kinesiske toner, der lyder, blandet med Lene Grams rolige stemme, vinden, der får bladene på de store træer til at vende sig og lydene af livet ude på Apotekertorvet, hvor torsdagens marked er i fuld gang. Herinde skal man ikke tænke på alt det derude, kun på de øvelser, som Lene Gram fører an i.

Næsten hver torsdag er der undervisning i apotekerhaven. Man kan bare droppe ind. Underviser Lene Gram gennemgår hver gang øvelserne.De næste gange er disse torsdage klokken 11-12: 6 juni, 13 juni, 20 juni og 27.juni. Det er ganske gratis at være med. Qi gong er en kinesisk bevægelsesform, som kan laves af alle og foregår i langsomt tempo. Alle øvelser foregår stående. Man skal bare komme i sit almindelige tøj. Qi gong udtales "tji gong".

Lene Gram underviser i den kinesiske bevægelsesform qi gong i apotekerhaven. En del af filosofien bag er, at man samler energi ind fra himmel og jord. Foto: Martin Ravn

Fra tå til top

Lene Gram dyrker selv qi gong fire gange om ugen derhjemme og mærker, at det gør hende godt:

- Først og fremmest giver det ro i en stresset hverdag. Jeg får arbejdet hele kroppen igennem, bliver mere smidig og mærker tydeligt, at det er godt for min balance. For mig er det afslapning og koncentration.

Øvelserne begynder med små og meget langsomme bevægelser med fødderne. Siden kommer knæ og hofter med. Man lærer også at stikke hagen frem som en skildpadde, der titter ud under sit skjold og at samle energi ind fra sol, luft og jord.

Lene Gram, der til daglig er jordemor i Esbjerg og psykoterapeut i sundhedshuset på Solvej i Grindsted, har uddannet sig gennem to år hos den kinesiske læge Fan Xiulan. Lægen har grundlagt sin egen skole i Sverige, hvor den kinesiske bevægelsesform er mere udbredt.

- Man bruger det meget bredt og underviser i qi gong på både gymnasier og folkeskoler og kan også se folk stå ude i parker, som vi gør i dag, forklarer Lene Gram.