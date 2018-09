Billund: Onsdag 26. september kl. 17 er der fernisering på Billund Kunstforenings efterårsudstilling i Billund Centeret.

Årets udstiller er keramikeren Ninna Gøtzche, der kommer fra Aarhus. Her har hun eget butiksværksted, eller som hun selv kalder det, sit formlaboratorium, med navnet "Formuleret".

Det har været en lang rejse, før det kom dertil. Ninna Gøtzsche startede på Pottemagerskolen i Sønderborg i 1999. Derefter gik turen til daghøjskolen Clay Art i Aarhus, og så til Bornholm på Glas og Keramikskolen, hvor en del af uddannelsen var en praktikperiode, der foregik i London hos Julian Stair.

Efter endt eksamen tog Ninna Gøtzsche igen til London for at arbejde hos Julian Star og andre keramikere på højt niveau, der var med til at udvikle og inspirere hende.

Ninna Gøtzsche har udstillet på Collect på Saatchi Gallery i London. Det er en international udstilling, hvor gallerier viser det bedste kunsthåndværk fra hele verden.

Udover at passe sin butik i Aarhus har Ninna Gøtzsche travlt med at udstille på gallerier, udstillinger og markeder, både i Danmark, England og resten af verden.