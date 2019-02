Kent starter eget glarmesterfirma - igen

Det hedder Glass Unique og er ved at tage form på Bakkevej i Hejnsvig, som Kent Nielsen er blevet glad for. Han flyttede til byen for to år siden. Det var billigere, stille og roligt, og dertil har Kent Nielsen fundet ud af, at det er en god by, der bakker op.

Hejnsvig: Kent Nielsen er for anden gang i sit liv ved at opstarte selvstændig glarmester-virksomhed.

Specialist i glas

Han erkender, at der ikke længere er så mange glarmestre tilbage.

- Måske har vi været for dårlige til at markedsføre os og fortælle, at vi er specialister inden for glasopgaver, siger Kent Nielsen.

For ham er det vigtigt at være med i et projekt så tidligt som muligt. For eksempel er flisearbejde i badeværelset vigtigt for korrekt montering af brusedøre og glasvægge.

- Jeg kommer ofte ud til forkerte løsninger, hvor tingene ikke er sat rigtigt i, og det kan give problemer for kunden efterfølgende, så det begynder at knage eller rokke, og det er svært at rette op på en fejl, der er lavet, siger Kent Nielsen.