Kenneth gør gammelt til nyt: Retro-radioer kommer til live igen

Maskiner og værktøj fra arbejdet er vigtigt at have ved hånden, når han ombygger gamle radioer, og det er derfor, Kenneth Madsens hobby foregår samme sted.Foto: Martin Ravn

27-årige Kenneth Madsen fra Grindsted har ikke nok i at bruge sin elektrikeruddannelse rent professionelt. I fritiden fordyber han sig også i elektronik.

Grindsted: Når arbejdsdagen er omme hos Grindsted-virksomheden Rosendahl Conceptkiosk, sidder en enkelt medarbejder nogle gange tilbage langt ud på aftenen. Det er dog ikke træls overarbejde, mens på grund af sin relativt nye hobby for gammel elektronik. Det startede med, at elektrikeruddannede Kenneth Madsen faldt over nogle specielle komponenter til salg på internetsiden eBay, og i den forbindelse begyndte han så småt at få ideer om selv at bygge ny "indmad" i gammel elektronik. Han gik herefter ind på en Grindsted-side på Facebook og efterlyste en gammel retro-radio og fik på den måde fat i sit første apparat. - Den virkede ikke længere, men jeg var ligeglad, for jeg havde et par gamle højttalere liggende, som jeg byggede ind i den, siger Kenneth Madsen.

Min radio købte jeg for 300 kroner på Vorbasse Marked i år. Den var møgbeskidt, og min kone var ikke imponeret over den i starten, men hun er faktisk blevet glad for radioen, efter at jeg gjorde en masse ved den indvendigt og udvendigt. Kenneth Madsen, Grindstedborger med radiohobby

Foto: Martin Ravn Kenneth Madsen nærmest skræller al det gamle elektronik ud af radioerne og bygger op igen med en række indkøbte komponenter fundet på nettet. Foto: Martin Ravn

Flere henvendelser Den ombyggede radio fik bare plads i kælderen, men da han en dag viste den frem til nogle venner, købte de den til at spille julemusik i deres julemuseum i Brørup, og siden har Kenneth Madsen lavet tre tilsvarende ombygninger af andre radioer. De to er blevet solgt billigt til henholdsvis faderen og svigerfaderen, mens den sidste har fået plads hjemme i egen stue. - Min radio købte jeg for 300 kroner på Vorbasse Marked i år. Den var møgbeskidt, og min kone var ikke imponeret over den i starten, men hun er faktisk blevet glad for radioen, efter at jeg gjorde en masse ved den indvendigt og udvendigt, siger han og tilføjer: - Faktisk har min chef budt på den flere gange, men radioen er ikke til salg, da jeg er stolt af den.

Foto: Martin Ravn Med tiden håber han at finde nogen fra lokalområdet, som har samme nichehobby, men indtil videre er det ikke lykkedes. Foto: Martin Ravn

Overrasker gæster Selvom Kenneth Madsens hobby foregår på arbejdspladsen, formår han alligevel at koble helt af i hovedet og får hurtigt hverdagsstress til at forsvinde, mens han fordyber sig i detaljerne. Elektrikeren erkender da også, at han er blevet bidt af det og især kan lide folks reaktioner på, hvad han laver. - Min radio står højt oppe på en hylde i stuen, så gæster lægger ikke nødvendigvis mærke til den, før jeg sætter musik på via bluetooth. Med det samme spørger de til radioen, som det er sjovt at fortælle om, siger Kenneth Madsen, som en dag håber at kunne udvide "sortimentet" til også at indeholde tv med samme retrodesign.

Foto: Martin Ravn Elektriker Kenneth Madsen fra Grindsted har fået en hobby med at reparere gamle radioer. Til det låner han ofte maskiner på sit arbejde efter alm. arbejdstid.Foto: Martin Ravn

