Kendte komikere tog kørekort i Trafikskolen i Legoland

Børnene måtte vente i Legoland søndag. En flok voksne, både dem med et kendt og knap så kendt navn, tog nemlig et sjældent muligt kørekort i Trafikskolen.

Billund: Komikerne derovre i det københavnske skal ikke vide sig for sikre. De kunne gå hen og få konkurrence af Line Secher, aktivitetsmedarbejder i Legoland. Der blev i hvert fald helt stille, da hun på sikker, hurtigttalende vestjysk førte otte kendte og ti ukendte navne ind i Legolands Trafiksskoles trafikregler søndag eftermiddag.

Skulle de grine, græde eller måbe?

Men for Line Secher var det bare spøg og spas. For at gøre lidt grin med dem og skabe stemning. Og det lykkedes hende - og således fik hun også testet, om de otte kendisser nu også kunne tallet på deres bil på svensk.

Det hele handlede om, at Legoland havde inviteret otte kendte mennesker, der normalt kommer som gæster i parken med deres familier, og ti vindere af en Facebook-konkurrence til at fornye eller tage deres første trafikskolekørekort. Det hele i anledningen af 50-året for Legoland- parken - og dermed også 50-året for Trafikskolen.