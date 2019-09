- "Motor Mille" og "Hr. Skæg" plejer at være en stor succes blandt publikum. "Rosa fra Rouladegade" og "Ramajetterne" er også to store børnefavoritter, som vi ser meget frem til at opleve, når de giver den fuld gas på scenen, fortæller Pernille Steffensen, der er eventchef i Legoland, i en pressemeddelelse.

Stort hit

Arrangementerne finder sted hver weekend i september. 7. september går "Ramajetterne" på scenen, mens "Motor Mille" underholder 14. september. Ugen efter, 21. september, er det "Hr. Skæg", der giver show, mens "Rosa fra Rouladegade" runder måneden af 28. september.

Efter arrangementerne er der mulighed for at møde kunstnerne, og et eventområde med telt vil være åbent fra klokken 12 til 16. Her vil der være forskellige aktiviteter og konkurrencer, hvor der er præmier på højkant.

- Det er fantastisk at se børnenes reaktioner, når kunstnerne går på scenen. Det er også altid et stort hit at komme helt tæt på og hilse på dem efter showet, så der er ingen tvivl om, at vi glæder os rigtig meget til endnu en omgang "September Shows" i Legoland, siger Pernille Steffensen.