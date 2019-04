Kendis-status bruges i den gode sags tjeneste

Hejnsvig: Karin og Kim Skou Larsen bruger deres nyvundne kendis-status til meget andet end at udbrede budskabet om glæderne ved motion og grøntsager. De forsøger også at gøre en positiv forskel for de børn, der har det svært og undervejs i deres opvækst er på julemærkehjem.

De har lavet en aftale med en smykkeproducent, der for 150 kroner kan producere et armbånd, der viser støtte til danske julemærkehjem. De armbånd sælger Karin og Kim Skou Larsen så videre for 250 kroner, og den hundredekroneseddel, som er i overskud, går helt ubeskåret til julemærkethjemmet Fjordmark, der ligger i Kollund mellem Gråsten og Kruså i Sønderjylland.

- Lige nu går alle midlerne til julemærkehjemmet i Kollund. Jeg håber da, at det kan blive så stor en succes, at vi kan komme til at give noget til alle julemærkehjem. Så har jeg da brugt min kendis-status til noget fornuftigt, siger Kim Skou Larsen.

Parret skal i den nærmeste fremtid til Sønderjylland for at besøge julemærkehjemmet. Et besøg, som Kim Skou Larsen ser mere end almindeligt meget frem til.