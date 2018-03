Katrine og Louise fik en tysk øjenåbner

2. G' erne Katrine Sørensen fra Vorbasse, til venstre, og Louise Lund fra Billund var fredag med til at give ders bud på en fælles fremtid for danske og tyske unge. De har haft tyske elever på besøg både på gymnasiet og hjemme. Det har været lidt af en øjenåbner. Foto: Martin Ravn

Katrine Sørensen og Louise Lund konkurrerer sammen med kammeraterne på Grindsted Gymnasium & HF om at komme med den bedste idé til et samarbejde på tværs af den dansk-tyske grænse.

Grindsted: Lad de tyske elever lære dansk, lad os få tyske partnerskabsklasser, lad skolerne mødes hvert år til et sportsevent. Det var bare nogle af de ideer, som fredag formiddag blev udfoldet på Grindsted Gymnasium & HF, som i denne uge har haft tyske elever fra Kiel på besøg. Besøget har været et led i interkulturelt "Interreg"-projekt, altså et ET-støttet samarbejde på tværs af regioner og i dette tilfælde på tværs af den dansk-tyske grænse. Målet er at udvikle ideer, der senere kan føres ud i livet, ideer om hvad det vil sige at være ung, være tysk, være dansk og under uddannelse.

Projektet Dansk-tysk ungdom skaber en fælles fremtid er titlen på det EU-støttede samarbejdsprojekt, som lige nu er i gang mellem 2280 elever fra 29 skoler i Danmark og Tyskland. Målet er, at eleverne i samarbejde udvikler ideer til, hvordan de kan få en fremtid med fælles visioner.Nyheder på tværs af grænsen, dansk fra 5. klasse i de tyske skoler, sommercamp med boldspil, dans og musik, bofællesskaber/kollergier og flere udvekslingsrejser er blandt de ideer, som nu skal konkurrere med andre medvirkendes ideer.



Tre af ideerne udvælges ved en konference i Haderslev den 26. april, og målet er, at ideen skal kunne blive til noget i virkeligheden.



"Tysk-dansk ungdom skaber en fælles fremtid" er et af en række grænseoverskridende samarbejder, som er i gang over hele Europa.



Det er en del af det såkaldte "Interreg Deutschland-Danmark"-program, der har til formål at øge fokus på det grænseoverskridende samarbejde og understøtte videreudviklingen af den dansk-tyske grænseregion i perioden 2014-2020.



Programmet har 672 mio. kroner til rådighed til dansk-tyske projekter.

Perfekt skoleliv med pc De tyske elever var indkvarteret privat og arbejdede sammen med eleverne på GG om forskellige ideer, som kan føre til, at de unge lærer hinanden bedre at kende, at de udvikler en fælles identitetsfølelse, og at de får forståelse for hinandens kultur. Besøget var lidt af en øjenåbner - både for 2. G´erne Katrine Sørensen og Louise Lund og for de tyskere, de havde indkvarteret. Tyskerne måbede for eksempel over de stationær computere, som står fremme på gangene på gymnasiet. Selv er de nemlig overhovedet ikke vant til at arbejde med pc på skolen eller til overhovedet at have netforbindelse i skoletiden. - Og vi synes jo bare, at de stationær pc´er er gammeldags, siger Katrine Sørensen. Så det at være på nettet var noget, der overraskede de unge tyskere. Så det blev der snakket meget om. - De syntes vist, at vi lever et perfekt skoleliv. Vi må tager notater på pc, mens de altid skal skrive i hånden, siger Louise Lund.