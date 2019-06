Katri Søgaard melder sig klar til endnu en valgkamp

Faktisk er Katri Søgaard helt overbevist om, at hun igen ved det næste folketingsvalg, som altså skal finde sted senest om fire år, igen vil være at finde på stemmesedlen.

Den netop overståede valgkamp har været meget lang, og Katri Søgaard har været tvunget til at skulle tage stilling til en lang række sager. Alt lige fra en jernbane mellem Vejle og Billund til det kommunale selvstyre og lavere skatter har det været nødvendigt at have en holdning til.

Svært at møde de erfarne

Her har hun oplevet, at det som en ny og uerfaren kandidat kan være en stor og vanskelig opgave at stå ved siden af en rutineret rotte, der ikke blot har adskillige valgkampe bag sig, men som måske oven i købet aktuelt er medlem af Folketinget.

- Os, som er nye, har slet ikke de samme ressourcer og er ikke vant til at stå i manegen, ligesom de gamle rotter. Jeg synes nu, at de gamle og garvede har været gode til at inkludere os andre, men man har godt kunnet mærke, at de er vant til at stå der, siger Katri Søgaard.

Tre af de opstillede partiers lokale kandidater er i forvejen medlemmer af Folketinget.