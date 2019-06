Katri Søgaard har solgt sin bedemandsforretning

Seks år efter at have grundlagt sin egen bedemandsforretning har Katri Søgaard valgt at sælge firmaet til sine to medarbejdere, Jørgen Heick og Jørn Larsen.

- Det er ikke nogen nem beslutning, men jeg tror, at det for virksomheden er den rigtige. Nogle gange er det godt at få nogle nye mennesker ved roret, tilføjer Katri Søgaard.

- I en bedemandsforretning er der også en udvikling, og jeg er nok lidt for konservativ til at synes, at det er den rigtige udvikling. I dag foregår meget markedsføring og kontakt på nettet. Der er jeg nok mere den traditionelle bedemand, der fokuserer på personlig kontakt, siger hun

46-årige Katri Søgaard er glad og stolt over det, hun har opnået, men hun mener alligevel, det er den rigtige beslutning for hende at sælge.

Grindsted: Det er ikke længere en Søgaard, der står i spidsen for Søgaards Bedemandsforretning. Katri Søgaard, som for seks år siden grundlagde forretningen, har solgt den til sine to medarbejdere Jørgen Heick og Jørn Larsen, som nu indgår et partnerskab.

Gået over al forventning

Katri Søgaard er glad for de seks år som selvstændig bedemand, og hun udtrykker glæde over at have skabt en virksomhed helt fra bunden.

- Det er gået over al forventning. Jeg havde nok lidt naivt tænkt, at jeg kunne have en forretning, hvor jeg kunne gå og hygge mig lidt med nogle kunder, men vupti, så var jeg pludselig leder for andre medarbejdere. Det er gået stærkt, og det har vist, at der var et behov for, at der kom en ny bedemand, siger Katri Søgaard, der nu skal have overdragelsen helt på plads, inden hun skal finde ud af, hvad hun fremadrettet skal bruge sin tid på.

Katri Søgaard er uddannet sygeplejerske, og det vil efter al sandsynlighed blive inden for dette fag, at hun i fremtiden vil finde et job.

- Jeg skal tilbage og bruge mit sygeplejefag. Jeg bliver ikke sygeplejerske igen, det er jeg for slidt til, men jeg skal bruge mit fag på en eller anden måde, siger Katri Søgaard, der gennem de seneste år desuden har været engageret i politik.

Ved den netop overståede folketingsvalg var Katri Søgaard lokal kandidat for Det Konservative Folkeparti. Hun blev dog ikke valgt.