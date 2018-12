Kastanjetræet overlever: Rundkørslen bliver bevaret

Billund Kommune har droppet planerne om at erstatte kastanjerundkørslen med et kryds. Rundkørslen vil i stedet blive ombygget, så den bliver mere trafiksikker.

- Bumpene kommer væk, og så kommer der nogle permanente bump, som er lavet af asfalt. Jeg har været ude og se dem nogle andre steder. De er ikke lavet til, at man bare kan suse hen over, men de er lidt rarere at køre hen over, siger Per Nyhus.

Mange bilister vil formentlig også glæde sig over udsigten til at komme af med de bump, der er placeret vind rundkørslen.

- Når cyklisterne er længere fra bilerne, sker det, at de bliver overset. Derfor bliver de rykket helt ud til kanten i rundkørslen, siger Per Nyhus (DF), der er formand for teknik- og miljøudvalget i Billund Kommune.

I forbindelse med ombygningen vil cykelstien og kørebanen komme tættere på hinanden, da al erfaring viser, at det er godt for trafiksikkerheden.

Billund: Et af Billunds markante vartegn, det store kastanjetræ, som er placeret midt i rundkørslen ved Rema 1000, kan ånde lettet op. Området skal gøres mere trafiksikkert, og det vil ske ved at ombygge og trafiksikre rundkørslen, har politikerne besluttet. Dermed vil det ikoniske træ kunne bestå.

Kastanjerundkørslen er ikke den eneste rundkørsel i Billund, som står foran en renovering for at blive mere trafiksikker. Også rundkørslen ved ABC Lavpris samt rundkørslen få hundrede meter mod syd i forhold til Kastanjerundkørslen vil i nærmeste fremtid blive set efter i sømmene. Billund Kommune planlægger desuden at bruge midler til permanent forbedring af trafiksikkerheden ved krydsningspunkterne på Vejlevej og Kløvervej. Her er der allerede i dag opsat midlertidige hastighedsnedsættende bump.

Rundkørsel billigst

At bevare og optimere rundkørslen er desuden en langt billigere løsning, end hvis der i stedet skulle laves et kryds.

- Personligt har jeg altid haft den opfattelse, at et lyskryds var mest sikkert. Men det viser sig, at selvom der nok sker færre uheld i et lyskryds, er de til gengæld mere alvorlige, siger Per Nyhus om årsagen til, at det derfor er blevet besluttet at ombygge rundkørslen.

- Egentlig er der også for lidt plads til, hvis der skulle være en svingbane til et lyskryds. Så kan vi ekspropriere noget jord, men vi har lige solgt jorden, og så virker det måske lidt tåbeligt at skulle ekspropriere det, siger han.

Et tredje alternativ var at lave en stibro hen over rundkørslen, men sådan en løsning ville koste i omegnen af 30 millioner kroner.

Ombygningen af rundkørslen vil af trafikale hensyn tidligst gå i gang til forsommeren, oplyser Billund Kommune.