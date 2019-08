"Kastanjehjørnet" forventes færdigt i løbet af efteråret 2021

Planen er, at der skal opføres 25 almene boliger i størrelsen 58-116 kvadratmeter til Billund Boligforening, ti demensboliger til Plejecentret/Billund Kommune samt 28 udlejningslejligheder til Kirkbi i størrelsen 96 til 164 kvadratmeter. I sidste uge blev det første spadestik så taget til det nye lejlighedsbyggeri midt i Billund.

Mere liv i bymidten

Kastanjehjørnet vil i alt bestå af cirka 6.600 kvadratmeter fordelt på seks etager i varierende højder. Det bliver opført som et lavenergibyggeri i mursten med solceller monteret på taget. Der er lagt vægt på bygningsmæssige detaljer med en lys og nordisk arkitektur og med uderum knyttet til alle lejligheder.

- Det bliver rigtig dejligt at komme i gang med byggeriet, som jeg ved, mange glæder sig til. Det er et byggeri, som både skaber byudvikling i Billund Centrum i form af nye boliger og som samtidig giver os mulighed for en nødvendig udvidelse af Billund Plejecenter med ti demensboliger, siger borgmester Ib Kristensen i en pressemeddelelse.

Kirkbi har taget rollen som delegeret bygherre og har derfor det overordnede ansvar for byggeriet.

- Med byggeriet her og opførelsen af det nye Butikstorv overfor kommer der endnu mere liv i bymidten, lover ejendomschef i Kirkbi, Steen Pedersen.