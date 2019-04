Karin og Kim starter egne motionsgrupper efter DR-program

Karin og Kim Skou Larsen vil i nærmeste fremtid sætte gang i deres egne motionsgrupper kaldet Viking XL. Målet er at få flere til at komme ud og røre sig.

Hejnsvig: Selvom kameraerne er slukket, er det langt fra slut med fokus på motion for Karin og Kim Skou Larsen. De vil nu hver især sætte gang i et lokalt motionshold under navnet Viking XL.

- Jeg skal ud og finde nogle drenge, der vil være med. Og med drenge mener jeg altså nogle fyre med nogle ordentlige dunke. Vi skal alle sammen være i samme båd. Det duer ikke, hvis der er en enkelt, som bare er sådan en lille spirrevip, siger Kim Skou Larsen.

Han håber, at han dermed kan få nogle halvtykke mænd til at rejse sig fra sofaen og gøre sit til, at de får en bedre og sundere livsstil.

- Det kan være, at vi bare skal ud og gå en tur. Det kan også være, at vi skal have en løbetur eller en svømmetur. Men målet for dem, der er med, er, at de kan gennemføre Engsøløbet, siger Kim Skou Larsen.