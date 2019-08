Karensminde: Seniorerne dystede i soleni svampekast og stigegolf

Grindsted: Det er en tradition, at medlemmerne i Idræt Om Dagen sætter hinanden stævne på Museumsgården Karensminde hvert år i august.

Det skete i år fredag, men der var flere ting, der ikke var helt, som de plejer at være.

I år mødtes deltagerne på gårdspladsen, hvor stole og borde var stillet op. Det var også her, at frokosten skulle indtages i år, og ikke bag ved gården. En anden - ikke helt uvæsentlig ting var, at dagen var rykket en uge i forhold til tidligere. Det var Karensmindes Venner, der havde ønsket det, men det betød, at dagen faldt sammen med forberedelserne til Musik i Gryden, hvor mange i petanque-klubben var frivillige. Alligevel var der god tilslutning til sommerfesten, som tidligere hed Panterdagen.

- Der er godt 80 deltagere i år. Det er lidt mindre end sidste år. 35 af dem cyklede fra Lynghallen sammen med Egon Kristiansen. Der er dog også nogle, der er cyklet herud selv, fortæller Jørgen Sørensen, der er en af formand Henning Lunds uundværlige hjælpere.