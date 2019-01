Kan man blive behandlet i Grindsted?

Grindsted: En ting er patienterne. De er mægtig glade for den lokale skadeklinik. Det fremgår af den årlige undersøgelse af patienttilfredsheden. Noget andet er lægerne og deres kendskab til den lille klinik. Det går fremad, men skadeklinikken i Grindsted har stadig en udfordring: Ikke alle læger kender til skadeklinikkens eksistens.

De senere år har man først skullet tale med en læge i lægevagten, som derefter henviser til skadeklinikken. Men er lægevagten bemandet med en læge i Odense, så sker det, at vedkommende ikke kender til Grindsteds eksistens:

- Det kan stadig knibe for lægerne, men så er patienterne heldigvis gode til selv at gøre opmærksom på, at der er skadeklinik i Grindsted, siger Karin Bilgrav, leder af skadeklinikken.