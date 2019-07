Kampen om de sidste stadepladser: Vennepar mødte op klokken 04.30 for at få plads på ventelisten

Derfor gik flere medhjælpere rundt på pladsen ved middagstid for at tælle de tomme stande, så kræmmerkontoret kunne få sig et endeligt overblik.

At vente på en plads

Ikke alle har været så heldige som Jørgen Buhl. Venneparret Anette Borgwardt og Bent Jeppesen deler en stand, og de er nogle af de kræmmere, der er på venteliste til de tomme pladser på markedet.

Klokken 08.00 begyndte uddelingen af numre til ventelisten, og allerede klokken 04.30 stod Anette og Bent uden for kræmmerkonteret for at få sig et nummer, der om muligt kan sikre dem en af de resterende pladser. Med "nummer 1" skrevet ned, er de så godt som garanteret.

- Vi får en plads, det er sikkert, siger Bent Jeppesen, der blandt andet sælger hulmursisolering.

- Ja, det her er jo spild af penge, så jeg vil rigtig gerne i gang, siger Anette, der sælger malerier.

Bent Jeppesen er kommet på markedet gennem de sidste 16 år, men i år var han for sent ude til at få sig en plads. Og selvom venneparret er glade for bare at have et sted at være, hvor de kan sælge deres ting, krydser de fingre for, at de får et af de gode steder.

- På hovedgaderne Q, S, N eller F vil vi rigtig gerne være, men vi har brug for 10 meter, så det er ikke sikkert, vi kan få en stand der, siger Anette.

Da klokken slog 14, var det tid at sælge de tomme pladser videre. Som studerende til den afgørende eksamen stod kræmmerne spændte foran kræmmerkontorets dør. Efter hvad der føltes som en evighed, kom Anette og Bent endelig ud fra det lille kontor.

- Vi fik 10 meter på N, jubler Anette, og markedet kunne endelig begynde for venneparret.