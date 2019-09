Kamp om de frivillige: Genbrugsbutik håber at se flere unge

De frivillige hos Blå Kors Genbrug har det tilfælles, at de er lidt oppe i årene. Håbet er, at flere unge vil melde sig til det frivillige arbejde.

- Det kan også bare være for en kortere periode. Der er mange unge, som er frivillige i sportsforeninger, men det er der også nogle, der ikke har så meget lyst til. Det kan være, at de i stedet har lyst til at gøre et stykke socialt arbejde med at samle ind til børn i misbrugshjem, siger hun.

Mange frivillige i genbrugsbutikker har det tilfælles, at håret efterhånden har fået en grålig nuance. Det er et billede, som Lissy Berg gerne vil ændre, og hun håber især, at flere unge kunne tænke sig at lægge nogle timer om ugen i genbrugsbutikken.

Billund: Der er kamp om de frivillige. Det er noget, de kender til og kan mærke i mange foreninger, og også hos genbrugsbutikken Blå Kors i Billund oplever de, at det med tiden er blevet sværere at skaffe frivillige hænder.

Tirsdag den 3. september er der inviteret til informationsmøde om, hvad det vil sige at være frivillig hos Blå Kors Genbrug. Mødet finder sted i Blå Kors-butikken på Kløvermarken 9. Mødet begynder klokken 11 og vil formentlig vare i en times tid. Her vil Rikke Lykke, der er funktionsleder hos Blå Kors, fortælle nærmere om arbejdet.

Handler også om det sociale

Der er for tiden 28 frivillige tilknyttet Blå Kors-butikken, hvor to tredjedele er kvinder.

- Vi er her ikke kun for at knokle. Det sociale er en stor del af det at være frivillig. Der er flere, som siger, at de ikke ville vide, hvad de skulle lave, hvis de ikke skulle herned, siger Lissy Berg og understreger, at ingen forpligter sig til flere timer, end de har lyst til. Til gengæld kan opgaverne spænde bredt.

- Det kan være alt fra at vaske gulv eller støvsuge og til at ordne ting. Alle de ting, der kommer, skal ordnes og sorteres, inden de kan komme i butikken, siger hun.

Blå Kors Genbrug holder åbent i 15 timer om ugen, men håbet er, at der med tiden kan komme nok hænder til, at det også kan lade sig gøre at holde åbent mandag og tirsdag.

- Vi kan se, at kunderne er derude, så det handler om, hvorvidt vi er parate til at tage de sidste to dage med. Men vi skal også have folk til det, siger Lissy Berg.