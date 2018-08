Kammerater i motorcykelklub er rystede efter teltpløk-ulykke i Thy

- Vi har forskellige måder at reagere på, men personligt tror jeg, det er bedst, at os, der oplevede det tæt på, kan stå sammen og tale om det, siger hun og tilføjer:

Filskov: En 61-årig mand fra Grindsted-området kom fredag morgen ud for en alvorlig ulykke, da en pløk fra hans telt rev sig løs, mens han arbejde på at sikre det mod kraftig blæst, og borede sig ind i halsen på ham.

- I første øjeblik troede de nærmeste klubmedlemmer ikke, det var alvorligt, men da de ikke kunne komme i kontakt med ham, kaldte de på os andre. Vi mærkede, at pulsen var lav, og det var først, da vi lagde ham op på siden, at vi opdagede pløkken i halsen, siger hun og uddyber:

- Jeg håber snart få besked, og så længe telefonen ikke ringer, tænker jeg, der er håb, for så arbejder de stadig med ham. Vi er godt klar over, at han er i livsfare, siger hun.

Kasseren havde fredag eftermiddag endnu ikke hørt nyt fra Aalborg Sygehus, hvor den 61-årige blev fløjet til kort efter ulykken, men hun har aftalt med hans kone, at hun får besked, når der er noget at berette fra operationen.

Ros for håndteringen

Pladsens samaritter kom straks til, og ifølge Lone Kejlstrup var ambulancefolk ligeledes meget hurtige til at reagere på deres 112-opkald. I det hele taget har hun kun positivt at sige om alt det, der blev sat i værk både fra arrangører og myndigheders side.

- Kort efter ulykken lånte arrangørerne os et telt, hvor vi kunne sidde sammen i fred og fik serveret morgenmad, og de har også sørget for at køre to af vores medlemmer hjem. Vi er blevet behandlet så pænt hele vejen igennem, siger hun.

Planen er, at de tilbageværende medlemmer bliver i Thy, til træffet slutter søndag formiddag, og i mellemtiden sender de gode tanker længere nordpå til Aalborg.

- Det er helt surrealistisk, at det overhovedet kan lade sig gøre. Jeg har ikke hørt om sådan en ulykke før, men det bekræfter mig i, at man skal tage naturens kræfter meget alvorligt, siger hun.