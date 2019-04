Kameraet er slukket hos 'rigtig mand': Min største frygt er at skuffe seerne

Karin og Kim Skou Larsen fra Hejnsvig har fået en bedre og sundere livsstil efter deres deltagelse i "Rigtige mænd - nu med koner". De håber at kunne holdt fast i den sunde livsstil, og Kim Skou Larsens største frygt er at skuffe dem, der nu forventer noget af ham.

Hejnsvig: Det er igen blevet hverdag for Karin og Kim Skou Larsen fra Hejnsvig. De seneste seks uger har de to sammen med tre andre par været hovedpersonerne i tv-programmet "Rigtige mænd - nu med koner", der er løbet over skærmen i bedste sendetid på DR1. Alle seks programmer har haft flere end en halv million seere, og det er noget, de medvirkende har kunnet mærke. - Det har været en tur i den store karrusel. Man går fra bare at være sig selv og til nærmest at være allemandseje. Alle tror jo nærmest, at de kender en, bare fordi man har været i fjernsynet, fortæller Karin Skou Larsen, der ikke troede, at hun skulle spille en aktiv rolle, før det hele var i gang. Programmets koncept er, at fire halvtykke håndværkere med en brovtende humor og en meget stor angst for alt, der minder om motion og grøntsager, slår sig sammen i et fællesskab i kampen for en sundere livsstil. Det hele kulminerede med et stort show, hvor de "rigtige mænd" skulle konkurrere mod andre hold. Lige netop den afslutning på forløbet er det eneste, Kim Skou Larsen peger på, når han skal nævne noget, der har skuffet ham. - De første sæsoner sluttede de med at gennemføre et løb. Der blev jeg nok en lille smule skuffet over, at vi skulle til noget, der mest var et stort show. Der tror jeg, at det har været bedre for dem, der har været med de første sæsoner, siger han.

Rigtige mænd Det er tredje gang, at DR1 har vist tv-serien "Rigtige Mænd". Programmet handler om, at en flok håndværkere, der alle har det tilfælles, at deres livsstil kunne være sundere, og at de har adskillige deller for meget på sidebenene, bliver sat sammen med det formål at blive sundere.



Undervejs i serien bliver deltagerne sat over for en række fysiske og mentale udfordringer, der bringer dem et godt stykke ud over deres komfortzone.



Programmet blev første gang vist i januar 2015, og det blev straks en bragende succes med seertal på omkring 1 million. Sæson 3, hvor Karin og Kim Skou Larsen deltager, havde premiere den 7. marts, mens sidste afsnit løb over skærmen den 11. april. Omkring en halv million mennesker sad ved skærmen og fulgte afsnittene.

Karin Skou Larsen har i 40 år lidt af voldsom vandskræk. Det er noget, hun arbejder med, og det går bedre og bedre for hver gang, hun hopper i vandet i svømmehallen i Billund. Foto: Makeitbee / DR.

Alle hilser At mange har set de to på skærmen, bliver de ofte mindet om. Flere gange er det sket i form af morsomme kommentarer, som da Karin Skou Larsen forleden puttede lidt chips i indkøbskurven hos ABC Lavpris i Billund, eller da Kim Skou Larsen sammen med sin ene papdatter var en tur på McDonalds i Esbjerg. Her blev de spurgt, hvorvidt det nu også var helt i overensstemmelse med den nye livsstil. Også når de bevæger sig rundt i lokalområdet, mærker de, at folk pludselig ved, hvem de er. - Jeg er begyndt at følge et løbeprogram. Når jeg løber rundt i byen, er der mange, som dytter efter mig. Uanset om jeg kender dem eller ej, er det bare op med armen til hilsen, fortæller Kim Skou Larsen, der gerne løber en tur rundt på hjertestien omkring Hejnsvig. En tur på lidt mere end fire kilometer.

Karin og Kim Karin og Kim Skou Larsen bor sammen i deres fælles hus på Billundvej 6 i Hejnsvig. Her bor de sammen med Karin Skou Larsens tre børn: 20-årige Anders, der er i lære som plastmager hos Lego, og tvillingerne Linette og Pernille på 17, der begge går på Erhvervsgymnasiet Grindsted.



Karin og Kim Skou Larsen har begge været gift før, men for omkring fire år siden blev de et par og flyttede sammen i det hus i Hejnsvig, som Kim Skou Larsen i forvejen ejede.



Kim Skou Larsen er 46 år og stammer oprindeligt fra Grindsted. Han har i omkring 25 år arbejdet hos Dupont.



Karin Skou Larsen er 52 år og stammer oprindeligt fra Billund. Hun er førtidspensionist.

Det var den ene af Karin Skou Larsens to døtre, der meldte Kim Skou Larsen til castingen på "Rigtige mænd". Hun syntes, at hendes stedfar var blevet for tyk. Foto: Makeitbee / DR.

Kroppen bliver ommøbleret Formålet med det hele var at få en bedre livsstil. Kim Skou Larsen har tabt 12 kilo, og selvom familien ikke lever på en sten, tænker de da over, hvad de putter i munden. - Vægten har stået stille siden midten af januar. Jeg ved ikke helt hvorfor, men jeg giver ikke op, siger Kim Skou Larsen. - Jeg tror, han ommøblerer. Han træner så meget, at fedtet bliver til muskler, og muskler vejer jo mere end fedt, tilføjer hans kone, der også har kunnet mærke nogle temmelig direkte positive konsekvenser af sin medvirken og omlægning til en sundere livsstil. Karin Skou Larsen har i 14 år været på førtidspension. En af de ting, hun har døjet med, er en kronisk tyktarmsbetændelse, som hun gennem årene har spist en del medicin mod. Men den sundere livsstil har gjort, at hun har kunnet lægge medicinen helt til side.

De fire mænd kendte intet til hinanden, inden de blev sat sammen som deltagere i programmet "Rigtige mænd - nu med koner". Foto: Makeitbee / DR.

Skal lære at spise broccoli Selvom kameraerne er blevet slukket, arbejder de i hjemmet på Billundvej i Hejnsvig stadig intenst med at blive bedre til at spise grøntsager. Selvom Kim Skou Larsen garanterer, at det går fremad, mener hans kone, at der stadig er et stykke vej. - Jeg spiser faktisk alle slags grøntsager undtagen broccoli og kål. Det er jeg ikke vild med, siger han. - Jeg skal have lært at spise broccoli. Men nu tager vi altså lige én ting af gangen, tilføjer Kim Skou Larsen. Ambitionerne er store. Kim Skou Larsen vil holde fast i den sundere livsstil, og han garanterer, at han ikke er færdig med at tabe sig. - Mit store mål er at få ham til at spise en broccolisalat. Det smager simpelthen så godt, siger Karin Skou Larsen, mens hendes mand ved siden af kommer med en rystende lyd, der ikke efterlader nogen tvivl om hans holdning til broccolisalat. På et andet punkt er Kim Skou Larsen til gengæld kommet et stort skridt videre. Nu sørger han for at få sig et ordentligt måltid mad, inden han sætter sig i bilen og kører mod arbejdspladsen, Dupont i Grindsted. - Jeg har aldrig før spist morgenmad, men nu spiser jeg tre æg hver dag. Når jeg prøver at spise havregrød til morgenmad, er jeg sulten igen klokken 9, men når jeg spiser æg, kan jeg gå helt til middag uden at få noget, fortæller han.

I første program skulle kvinderne lave en gipsafstøbning af deres mænds overkroppe. Afstøbningerne afslørede, at der var solide former på mændenes overkroppe. Foto: Makeitbee / DR.

Konfronteret med frygten Undervejs i de seks programmer blev deltagerne konfronteret med en lang række ting, som de ikke bryder sig om - også andet end motion og grøntsager. Blandt andet lignede Kim Skou Larsen ikke just en machomand, da han fik slange om halsen og en ordentlig edderkop i hænderne. - Jeg kan ikke udstå krybdyr. Alle de ting, jeg ikke kan døje, har jeg faktisk været igennem i det program. Man skulle næsten tro, at der var en, der havde sladret, siger Kim Skou Larsen og sender et halvt spørgende og halvt bebrejdende blik over mod sin kone. Når alt kommer til alt, har han dog ikke ret meget at lade hende høre. Kim Skou Larsen havde nemlig også sladret til produktionsselskabet om sin kones svagheder, hvilket blandt andet indebærer en større vandskræk. Som barn oplevede Karin Skou Larsen i en badesituation at blive presset ned under vandet og holdt under overfladen. Det er den direkte årsag til, at hun i 40 år har bokset med vandskræk, som hun også blev konfronteret med i programmet. - Kim er god til at skubbe til mig. Han er ved siden af mig og giver mig troen på, at det kan lade sig gøre, fortæller Karin Skou Larsen, der jævnligt tager en svømmetur i svømmehallen i Billund. - Jeg vil stadig helst svømme ude ved kanten, men det bliver bedre og bedre, siger hun.

Frygter at skuffe Programmerne viste, at det tilsyneladende ikke kun er krybdyr og grøntsager, som Kim Skou Larsen ikke er kæmpe fan af. Han er heller ikke stor tilhænger af kulde, og da deltagerne i et af programmerne skulle sætte sig i en kajak og lave en såkaldt grønlændervending - dreje 360 grader rundt og dermed ned i det iskolde vand - blev det for meget for Kim Skou Larsen, som valgte at trække sig fra udfordringen. - Jeg tænkte, at enhver idiot kan da lave sådan en grønlændervending. Men der blev jeg godt nok klogere. Det var simpelthen så koldt, og jeg skulle altså også op og passe mit arbejde dagen efter. Jeg kunne ikke ligge syg med lungebetændelse, bare fordi jeg skulle spille smart derude, siger Kim Skou Larsen. Både Karin og Kim Skou Larsen kan se tilbage på en lang række fantastiske oplevelser ved at deltage i programmet. De har fået en sundere livsstil, og de vil strække sig langt for ikke at falde tilbage i de gamle, dårlige vaner, så alle de overflødige kilo kommer retur til sidebenene. Det vil være et nederlag for Kim Skou Larsen: - Min største frygt er at skuffe alle dem, der har siddet og kigget på.