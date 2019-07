Billund: Kameraet, der blev glemt i midten af juni måned hos Billund Bageri, er atter kommet tilbage til sin rette ejermand. Bageriet sendte en efterlysning ud på Facebook, der endte med at blive delt over 2.000 gange, hvilket endte med at give pote.

Torsdag den 25. juli henvendte en familie sig nemlig til Billund Bageri.

- Familien fortalte, de havde fundet frem til deres kamera på baggrund af facebookdelingerne, siger Julie Mikkelsen, der er medarbejder hos Billund Bageri.

Ifølge Julie Mikkelsen kom familien fra Sjælland, og medarbejderne var helt sikre på, at der var tale om de rette ejere.

- De kunne også nævne de andre ting, de havde glemt, siger Julie.

Som tak til medarbejderne havde familien medbragt vin og chokolade.