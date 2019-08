Kai blev årets æresjyde: - Der tog de sgu' røven på mig!

Kai Thomsen har gennem de seneste 50 år været et stort aktiv for Sdr. Omme. For det modtog han lørdag prisen som årets æresjyde - og hustruen Karin modtog en buket blomster for i så mange timer at have givet afkald på sin bedre halvdel. Foto: Alex Hermann

Lørdag, i forbindelse med årets sidste kromarked i Sdr. Omme, blev årets æresjyde kåret. Den store ære tilfaldt i år Kai Thomsen, der gennem det meste af en menneskealder har været et stort aktiv for byen.

Sdr. Omme: - Der tog de sgu' røven på mig. Men det var nok også meningen. Kai Thomsen havde bestemt ikke forventet, at det var ham, som lørdag skulle kåres til årets æresjyde. At han deltog i årets sidste kromarked ved Sdr. Omme Kro handlede mest af alt om, at han skulle sende de mange motionister, som skulle løbe eller cykle penge ind til fordel for Sdr. Omme Idrætsforening, afsted på deres tur. Men først måtte den mangeårige frivillige foreningsmand en tur i centrum, da Sdr. Omme Borger og Erhverv kårede ham som årets æresjyde. - Jeg er egentlig ikke så meget til alt det ståhej, men det er da en stor ære at modtage sådan en pris. Den største ære, man kan få fra folk, er, at de viser tillid til de ting, man laver, lød det efterfølgende fra Kai Thomsen.

Du er en person, der er gang i, og du har stadigvæk gang i mange projekter. Du brænder for byen og dens udvikling. Formanden for Sdr. Omme Borger og Erhverv, Rakel Kristensen, da hun overrrakte prisen som årets æresjyde til Kai Thomsen.

Kai Thomsen har gennem mere end 40 år siddet i bestyrelsen for Sdr. Omme IF, og han er stadig aktiv med masser af ting i lokalområdet. Der var derfor enighed om, at det var ham, der skulle have prisen som årets æresjyde. Foto: Alex Hermann

Aktiv i omkring 50 år Som barnefødt i området mellem Sdr. Omme og Filskov og bosiddende i Sdr. Omme siden 1971 er Kai Thomsen så lokal, som det næsten kan lade sig gøre. Han har i mere end 40 år siddet i hovedbestyrelsen i Sdr. Omme Idrætsforening, og han er fortsat kasserer i atletikafdelingen. Det er netop atletikafdelingen, der er Kai Thomsens hjertebarn. Gangsporten satte han sig i spidsen for i 1969, og han er fortsat aktiv i foreningen. - I dag er der ikke så meget gang i den. Vi er et par håndfulde af Tordenskjolds soldater, som holder det i gang, men der er til gengæld kommet meget mere gang i løbeklubben, som har et par hundrede medlemmer, fortæller Kai Thomsen.

Gang i mange projekter Formanden for Sdr. Omme Borger og Erhverv, Rakel Kristensen, kunne bruge lang tid på at opremse de ting, som Kai Thomsen har taget andel i. Han var ophavsmanden til, at Holdgårdsstenen på Grindstedvej igen kom frem i lyset, han har arbejdet frivilligt i forbindelse med etableringen af Naturrum Sdr. Omme, han var igangsætter til en plan med stenen og stien i Anlægget, han har etableret og udbygget løbe- og vandrestier i området, og så tog han kommunen i ørerne, så der kunne blive etableret gadelys på stierne i Rahbæksparken. - Kai, du er en person, der er gang i, og du har stadigvæk gang i mange projekter. Du brænder for byen og dens udvikling, sagde Rakel Kristensen, inden hun overrakte æresjyden til Kai Thomsen.

Holder sig helst i baggrunden Hovedpersonen, der senere på året runder 70 år, har uden diskussion mange jern i ilden, når det gælder udviklingen i Sdr. Omme. Men at blive hevet frem i lyset og hædret for indsatsen er ikke noget, han bryder sig om. Lørdag skulle det egentlig være Kai Thomsen, der skød sponsorløbet til fordel for idrætsforeningen i gang. Det kom han for sent til på grund af kåringen, men måske passer det ham i virkeligheden fint. - Jeg har det allerbedst med at stå omme bag et træ og se den glæde, som folk har, når de kommer over målstregen. Det er ikke mig at stå forrest og være i søgelyset, men det kan man åbenbart ikke helt få lov til at blive fri for, lød det med et grin fra Kai Thomsen.