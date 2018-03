Kælderrum i Grindsted skal tjekkes for forurening

Grindsted: Det skal nu undersøges, om dampe fra forureningen på det tidligere Grindstedværk trænger ind i kældre i Grindsted By. Det skriver DR Trekanten.

Den omfattende forurening transporteres via grundvandet under byen og ud i Grindsted Å.

I 2011 undersøgte Region Syddanmark, hvor meget forurening der damper op gennem jorden. Enkelte steder var grænseværdierne overskredet kraftigt.

Vurderingen dengang var, at afdampningen ikke kunne trænge ind i husene, men sidste år blev regionen opmærksom på, at der dengang ikke blev taget højde for eventuelle kælderrum. Og det er dét, der skal undersøges nu.

- Det er vigtigt at understrege, at sandsynligheden for, at der er et problem, er meget lille. Men det er selvfølgelig noget, vi skal undersøge, og hvis der er et problem, så skal der gøres noget ved det, siger områdechef i Miljø og Råstoffer, Ida Olesen.