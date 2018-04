KS Vagt overtager fra Lego Security i Billund

Når Lego Security ved udgangen af april stopper med at servicere eksterne virksomheder og private, er et nyt vagtselskab klar til at træde til. KS Vagt flytter ind på Systemvej og har allerede de første kunder i hus.

Handel og erhverv er med

At KS Vagt nu træder til, passer såvel den lokale handelsforening som erhvervsforeningen rigtig godt.

- Vi er mange, der har prøvet at have besøg af ubudne gæster og kender betydningen af, at der er et pålideligt vagtselskab, der kan træde til, når det er nødvendigt. Derfor kan vi også kun opfordre vores medlemsvirksomheder til at bakke op om KS Vagt. Vi er i hvert fald ikke et sekund i tvivl om, at det her er en fuldgod erstatning for Lego Security, lyder det fra Finn Fyhn Knudsen og Søren Schou Rosendahl, der repræsenterer henholdsvis Billund Erhvervsforening og Billund Handelsforening.