KS Vagt har gennem lang tid haft masser af kunder i Grindsted. Da Lego Security meddelte, at man ikke længere ville servicere private kunder, var KS Vagt derfor hurtig til at gribe dem. Arkivfoto

Da Lego Security for et år siden meddelte, at firmaet fremover kun ville servicere Lego Koncernen og Kirkbi A/S, blev der travlt hos vagtselskabet KS Vagt. Selskabet har i det år, der er gået, fået godt fat i kunderne i Billund.

Billund: Borgere og erhvervsdrivende i Billund er trygge ved byens nye vagtfirma. Sådan lyder vurderingen i hvert fald fra Knud Simonsen, som er indehaver af KS Vagt, der nu i snart et år har været det primære vagtfirma i Billund. KS Vagt bevægede sig ind i Billund, da Lego Security i slutningen af 2017 meddelte, at firmaet fremover udelukkende ville servicere Lego Koncernen og Kirkbi A/S. Det fik KS Vagt, der har hovedsæde i Nordenskov, men i forvejen havde masser af kunder i Grindsted, til at melde sig på banen og tilbyde at samle Lego Securitys tabte kunder op. - Vi har kørt patrulje, ligesom Lego Security tidligere gjorde, så jeg tror ikke, at byen har mærket den store forskel. Det er bare et andet selskab, som kører, og jeg føler, at tingene kører på skinner, fortæller Knud Simonsen.

Sagen kort Lego Security har siden 1990 serviceret private kunder. Det er nu slut, for i november 2017 meddelte selskabet sine private kunder, at det fremover udelukkende ville servicere Lego Koncernen og Kirkbi A/S.



KS Vagt blev grundlagt af Knud Simonsen i 2002, og selskabet dækker i dag et stort område fra Trekantområdet op til Give over til Skjern og ned til Ribe. I løbet af i år er Billund og Vejle kommet med på listen over byer, hvor vagter fra KS Vagt patruljerer.

KS Vagt hører hjemme i Nordenskov, men har base i flere andre byer - blandt andet i Billund. Firmaet har i løbet af i år fået godt fat i de lokale kunder i 7190. Arkivfoto.

Overtaget Lego Securitys kunder KS Vagt har overtaget aftalen med Billund Handelsforening og med store aktører som Legoland og Lalandia. Dermed er det også KS Vagt, der patruljerer i sommerhusområdet, og det er vagter herfra, som giver adgang til de Lalandia-gæster, som på grund af lang rejsetid ankommer til Billund uden for centrets almindelige åbningstid. Lego Security havde desuden en masse private kunder, som uden varsel og uden dybere begrundelse fik den besked, at de var opsagt. - Der er rigtigt mange private kunder, som er blevet koblet op på vores vagtbil. Deres installatør har koblet dem op på en anden kontrolcentral, og så er vi koblet på til at køre, hvis der går en alarm. Så det kører, som det skal, siger Knud Simonsen.

Tager tid at bygge op Lego Securitys beslutning fik frustrationen frem hos mange mennesker, som havde brugt store beløb på alarmsystemer. Disse penge har dog ikke været helt spildte, for samme systemer kan sagtens bruges til at blive koblet på KS Vagts system. Det har mange benyttet sig af. - Det kan sagtens bruges. Det skal bare kobles op på et nyt nummer, og så er det noget andet personale, som kommer, hvis der bliver brug for det, forklarer Kurt Simonsen, som efter et år er glad og tilfreds med tingenes tilstand i Billund. - Man kan altid bruge lidt flere kunder, men tingene tager tid at bygge op. Det er ikke noget, man bare lige gør. Folk skal vænne sig til, at det er andre, der kører, siger han.

Døgnbemandet base KS Vagt har tidligere undladt at tage kunder i Billund, mens Lego Security til gengæld udelukkende holdt sig til Billund. Med de nye tider har KS Vagt endda fået en fast base i Billund, nemlig på Systemvej 35. - Der sidder altid en vagt klar til at køre ud, og nogle gange er der to. Så når bilen kører ud, er der altid en ekstra, som kan køre, hvis endnu en alarm lyder, og ellers kan vi rekvirere en bil fra Grindsted, fortæller Knud Simonsen, som derfor er fortrøstningsfuld i forhold til at kunne love at være hurtigt fremme, hvis uheldet skulle være ude. - Vi har 12 biler på gaden, så vi kan hurtigt rykke rundt, hvis der er behov for det. Vores andre biler kører jo hele vejen rundt om Billund, så vi kan hurtigt komme frem, siger han.