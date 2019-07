KS Fugle og Frø i Filskov er blevet til en stor dyrehandel

Filskov: Jens Jørgensen har overtaget KS Fugle og Frø i Filskov og er i fuld gang med at omdanne salget af fugle til en stor, blandet dyrehandel, hvor man også kan komme på besøg og se på eksotiske dyr. I bure og på græs kan man blandt andet møde små aber, kænguruer, Alpacaer samt mange forskellige og farvestrålende fugle.

En næsebjørn, som Jens Jørgensen har haft længe før, den kom i kategori "invasiv art" og blev forbudt, hører også til dyreholdet.

- Jeg har altid drømt om at have en zoo. Nu har jeg i stedet for en dyrehandel, hvor man også kan se dyrene leve livet, siger Jens Jørgensen, der er uddannet dyrepasser og aldrig har drømt om andet end at arbejde med dyr.

Han ejer også dyrehandlen Dyrenes verden i Tarm og er ved siden af ved at bygge den gamle skole på Klausholmvej 8 udenfor Filskov om til sådan et sted, hvor familier har lyst til at komme på besøg.