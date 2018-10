Jytte og Inge blev æresmedlemmer: - Bridge er ren håndbold for hjernen

Grindsted: Festsalen på Grindsted Gymnasium var søndag formiddag fyldt med firemandsborde, og 120 bridgespillere fra hele landet sad klar til dagens turneringer. Men først blev Jytte Læborg og Inge Mikkelsen kaldt op til dommerbordet, hvor de fik overrakt diplom og blomster - og udnævnt til æresmedlemmer af Grindsted Bridgeklub. Det havde de to ikke ventet, og overraskelsen var stor for de to, der fik ord som "to helt fantastiske ildsjæle i klubben" med på vejen.

Jytte Læborg var bare 33 år, da hun begyndte at gå til bridge i 1976. Hun var nemlig vild med kortspil og spillede 500 og Whist, men hun kunne ikke spille bridge, så hun begyndte til undervisning sammen med 12 andre yngre mennesker. Og siden har spillet været en del af hverdagen. De spiller begge to cirka to gange om ugen, og begge har været formand i længere perioder.

- Jeg skal ikke spille i dag, men fik at vide, at jeg skulle være her, så jeg troede måske, at jeg ville få en buket for mit formandskab, men det her havde jeg ikke ventet, lyder det fra Inge Mikkelsen, der er tydeligt rørt.

Hun begyndte at engagere sig i klubben i 2001, og for hende kan spillet måle sig med en håndboldkamp.

- Det er en kæmpeudfordring. Spillet er i høj grad båret af systemer, og så skal man blive enig med sin makker om, hvilket system man følger, fortæller Inge Mikkelsen, der ser det som ekstrem hjernegymnastik - og hun bliver ved så længe hjernen kan følge med.