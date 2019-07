Jytte og Erland rydder op: Jyttes egen Heidi-bog er med på kræmmermarked i Sdr. Omme

- Hvis det var for at få mønter med hjem, så gjorde vi det ikke, for det kan overhovedet ikke betale sig, siger Jytte Hansen.

Om hun får 50 kroner for den slidte børnebog er slet ikke vigtigt. Det er ikke for pengenes skyld, at Hansenparret er blevet kræmmere.

Nu skal der ryddes op

Der er dog andre gode grunde til, at parret lørdag efter lørdag står op ved 5- tiden og er på plads ved Sdr. Omme Kro lidt over 6. Jytte og Erland Hansen har mange ting med, og deres hesteskoformede bod står godt nederst på p-pladsen ved åen. De skal være på pletten for at få netop den plads. Det tager en times tid at pakke ud, og nogle gange når de slet ikke det. Andre kræmmere er også tidligt på den, og de vil som regel gerne handle lidt, inden markedet for alvor åbner.

Det sker dog aldrig, at Jytte og Erland Hansen kommer hjem med mere, end de havde med hjemme fra deres nedlagte landbrug i Bøvl.

- Vi er ved at rydde op. Vi har så meget plads, og så får man nemt samlet en masse sammen. Vi rydder op, fordi vi ikke vil efterlade en masse, som vores børn så skal have at rydde op på, siger Erland.