JydskeVestkysten og Ældresagen inviterer til debatmøde

Grindsted: Hvornår danskerne skal til valgurnerne til folketingsvalget, ved kun Lars Løkke Rasmussen.

Sikkert og vist er det til gengæld, at JydskeVestkysten og Ældresagen i Billund Kommune i samarbejde arrangerer et debatmøde forud for valget.

Det finder sted mandag den 25. marts klokken på 19.00-21.30 på Ungdomsgården i Grindsted, og ti partier har meldt deres ankomst.

Temaet er ældre- og sundhedspolitik, og der lægges i høj grad op til at debattere borgernes spørgsmål. Således starter aftenen med et lille oplæg fra hver af de deltagende politikere, og derefter bliver der debatteret spørgsmål fra salen.

- Selvom der er åbent for spørgsmål, vil vi gerne koncentrere debatten om de emner, som er mest relevante for borgere i Billund Kommune. Vi vil hellere debattere ældre- og sundhedspolitik eller Grindsted-forureningen frem for Femern-projektet eller grænsekontrol, siger Troels Gydum fra Ældresagen.

De deltagende kandidater er: Troels Ravn (Socialdemokratiet), Gitte Reimer (Radikale Venstre), Anette Abildgaard Larsen (Konservative), Jan Køpke Christensen (Nye Borgerlige), Marianne Karlsmose (Kristendemokraterne), Karina Adsbøl (Dansk Folkeparti), Anni Matthiesen (Venstre), Karin Rohr Genz (Alternativet), Steen Holm Iversen (Liberal Alliance), og Mikkel Ammitzbøll (Socialistisk Folkeparti).

Ordstyrer er lokalredaktør Andreas Bjerre fra JydskeVestkysten.

Alle er velkomne, og der er fri adgang til arrangementet.