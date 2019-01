Jydepotten fik overskudsmad for 3000 kroner fra FødevareBanken

Hver tirsdag tager Rikke Just og hendes medhjælpere i Café Jydepotten et kig ind i én af FødevareBankens biler og udvælger grøntsager, mælkeprodukter, brød og kager. Tirsdag landede der godt med varer i køleskabe og frysere.

Noget til småtspisende

Det bliver til 25 liter mælk, 3 liter fløde, kilotung margarine, frugt, svampe af en art, fiskefileter, appelsinmarmelade, juice, suppe, fastelavnsboller og snøfler - og en hel del andre ting, der finder vej ind i køleskabe og frysere. Der er også Arla-produkter, der er gode til småtspisende. Der er fem dåser i kartonen, og Rikke Just ved, at de er omsat, inden dagen er omme. Hun ved lige, hvem der har brug for dem. Det er nemlig ikke lige nogen, man går ud og køber - de koster 40 kroner stykket, og Café Jydepotten kommer også ud til folk i eget hjem. Tankerne om de næste ugers madplan er også i fuld gang:

- Vi skal have fiskefileter næste tirsdag, lyder det fra Rikke Just til en dem, der står på sidelinjen og kigger på - og det passer helt perfekt, for om tirsdagen er der børne- og familieaften.

Rikke Just vurderer, at de denne formiddag har fået varer for omkring 3000 kroner, hvis de skulle have været ude og købe dem. Nu får de leveret ved døren mod et mindre logistikgebyr på godt 200 kroner per gang. Det er meget forskelligt, hvad der er med - nogle gange er der for eksempel kun to liter mælk, og så må de selv handle resten i Rema 1000 efterfølgende.

- Det handler lidt om at have is i maven og se, hvad der er med, og så skal vi også tænke lidt hurtigt. Skal vi på udflugt, handler det om at tænke på, hvad vi kan lave ud fra det, de har, konstaterer Rikke Just, der er rigtig godt tilfreds med dagens leverance.

- Der var rigtig meget med i dag. Lige efter helligdagene var der ikke så meget, for producenterne regner lukkedage med i deres beregninger, siger Rikke Just, der på denne måde sikrer Café Jydepotten mere luft i økonomien, men det udfordrer dem også.