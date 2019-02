Jydefest satser stort på Stig og Vennerne: Vi skal have den fede oplevelse tilbage lørdag aften

Jydekomitéen er helt oppe at køre. De har hyret Stig og Vennerne til Jydefestens lørdag aften. Deltagerantallet har nemlig været for nedadgående de seneste år, og nu skal der noget til, som folk ikke kan takke nej til.

- Deltagerantallet har været for nedadgående de seneste år for at sige det mildt. For år tilbage havde vi 600-700 gæster til større musiknavne som Kim Larsen, og det ville være fedt, hvis vi kunne vende udviklingen, siger Christian Christiansen.

- Og vi er helt oppe at ringe over, at det har kunnet lade sig gøre, siger Christian Christiansen.

Sdr. Omme: Jydefesten satser stort - dog ikke så stort, at de kan brække halsen på det, men stort nok til, at det kilder i maven. Sådan lyder det fra Christian Christiansen, der sidder med i Jydekomitéen.

Stefan Møller Pedersen, Christian Christiansen og Allan Munk Nielsen glder sig over at kunne præsentere Stig og Vennerne som musiknavn lørdag aften til Jydefesten i Sdr. Omme - og de håber på opbakning. Foto: Lise Nørgaard

Ligesom i gamle dage

- Vi har baglandet i orden og har et budget på 300 betalende gæster. I stedet for en frivilligfest, som vi holdt sidste år, vil vi desuden give byens mange frivillige en gratis billet som tak for hjælpen, og med dem kommer vi op på cirka 400 deltagere, siger Christian Christiansen, der håber på, at der vil komme endnu flere gæster, så de måske endda kan nærme sig antallet af gæster i "de gode gamle dage".

At deltagerantallet er faldet over årene kan have mange årsager ifølge Christian Christiansen:

- Folk kommer hjem til Jydefest. Det er en stor ting, hvor man mødes igen, og onsdag og torsdag er der rigtig god opbakning. Fredag er folk ofte trætte, så her er der torvedag og noget for de lidt ældre og de lidt yngre. At mange så måske ikke kommer afsted lørdag aften er nok et prioriteringsspørgsmål. Der er mange ting, man kan gøre i dag, men nu vil vi give folk et tilbud, som de simpelthen ikke kan sige nej til, siger Christian Christiansen.

Billetprisen på Ticket Master bliver på 220 kroner, men ellers kan man købe billet til koncerten i flere butikker rundt om i byen.

- Indtil videre hos Meny og Q8, men alle der vil sælge, må få lov til at sælge, siger Christian Christiansen, der til den store aften lover, at der også vil være mulighed for at tilkøbe mad.