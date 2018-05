Jydefest: Se billederne fra en stille dag med jydemarked i Sdr. Omme

Sigengtorvet var en perfekt ramme om en stille dag med jydemarked i Sdr. Omme. Skorstensfejer Bent Starup brugte dagen på at fortælle, at han findes - som selvstændig skorstensfejer.

Sdr. Omme: Havde nogen været i tvivl om, om det nye Sigengtorv midt i Sdr. Omme ville være en perfekt ramme om jydemarkedet, så behøvede man kun kaste et blik på børnene for at se, at alt var lige, som det skulle være: Springvandet midt på pladsen virkede som magnet på en flok børn, som morede sig med at holde vandet nede med fødderne og hvinede af fryd, når de slap, og vandet sprøjtede ud og gjorde dem plaskvåde.

For kræmmerne var det en stille dag, hvor der først begyndte at ske lidt sidst på formiddagen, da folk kom til sildebord i teltet.

Senere fik tomandsbandet Konkurs dog selv de tømmermandsramte til både at klappe, vugge takten og endda synge med, mens de kolde fadøl gled ned.

- Der sker meget lidt her i dag, men torvet er hyggeligt at være på, sagde kræmmer Jytte Petersen, der egentlig slet ikke er kræmmer, men blev det ved alligevel. Et dødsbo fulgte med det hus, hun gerne ville overtage.

- Jeg har købt en hus med det hele, og nu har jeg efterhånden fået solgt det meste, sagde hun.