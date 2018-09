Julekalender på vej til Karensminde

Billund Kommune har i dialog med DR fået lov til at udstille genstande fra kommende børnejulekalender. Det sker på Karensminde til december.

Grindsted: Ramasjang, Antikduellen og P4 Trekanten. Karensminde er efterhånden blevet vant til besøg fra Danmarks Radio, og til december kommer der endnu mere fra samme afsender.

Fra 1. december til 3. februar åbner museumsgården således op for en udstilling om DR's kommende julekalender på DR1, der får til huse i den nye udstillingsbygning. Sådan lyder det fra museumsleder i Billund Kommune, Ole Bisbjerg, som stadig ikke kender julekalenderens navn.

- Vi har fået en god samarbejdspartner i DR, og det tror jeg er bærende for, at det kunne lade sig gøre. Vi er både stolte og rigtig glade for det, siger museumslederen.

DR har tidligere stillet genstande fra både nyere og gamle julekalendere til rådighed rundt i landet, men Karensminde får æren af at være det første og eneste sted i 2018, som udstiller fra den kommende julekalender.

- Jeg vil godt bruge ordet unikt her, for det er simpelthen helt nyudviklet scenografi og design, vi får til rådighed, siger han.