Juleaften under sydens sol

Billund: Andesteg, gaveræs, stress og koldt vejr. Det er, hvad de fleste danskere forbinder med juleaften, men den tradition er der mennesker, som vælger at bryde med.

Juleaftensdag klokken 10 lettede et fly fra Billund Lufthavn til meget varmere himmelstrøg på Fuerteventura.

To timer tidligere er der kø ved skranken, hvor bagagen skal afleveres.

- Vi gider ikke alt det juleræs, så nu tager vi ud at rejse i stedet, og så dropper vi alt med julegaver. Der er kun gaver til hende, fortæller Majbritt Pedersen og nikker i retning af familiens yngste, barnebarnet Emily på fem år.

Det er anden gang, at alle familiens tre generationer dropper de klassiske juletraditioner og i stedet søger mod sydens sol. Første gang var i 2014, hvor familien tog i samme retning og landede på Tenerife.

- Jeg havde set på Facebook, at en veninde havde lagt et billede op juleaften, hvor hun sad med fødderne i en pool. På det tidspunkt var Emily to måneder gammel, så jeg spurgte i familien, om de andre ville være med til at prøve det, og det ville de, fortæller Majken Pedersen, som altså fik både sin bedre halvdel og sine forældre med på den idé.