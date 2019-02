Judith Andersen Sørensen syntes i første omgang ikke, at hun skulle have en pris, men hun blev alligevel overtalt, og onsdag blev hun fejret for sit livslange engagement.Foto: Martin Ravn

80-årige Judith Sørensen fra Filskov blev onsdag eftermiddag overrakt Billund Kommunes frivilligpris. Hun har været ildsjæl og frivillig, siden hun som 17-årig begyndte at træne gymnastikpiger.

Grindsted: For halvandet år siden fik Judith A. Sørensen en blodprop. Efter 17 timer på gulvet blev hun fundet og endte med at være på lidt af en rundtur til sygehusene. Først gik turen til Vejle, så Odense og dernæst Grindsted, før hun endte i Esbjerg, og undervejs blev der spurgt, om tiden var inde for Judith - om der skulle slukkes for alle apparaterne. Men der er ingen, der skal lukke ned for Judith. Judith fortsætter. Der blev takket pænt nej tak til det bud - og under det åbne sår på panden spiller øjnene levende med historier, anekdoter, meninger og lyst. En lyst til at gøre en forskel. Den lyst blev hun anerkendt for onsdag eftermiddag, hvor Billund Kommunes frivilligråd overrakte hende årets frivilligpris for hendes ihærdige indsats gennem et helt liv.

Frivilligprisen Frivilligrådet er det formelle forum for samarbejdet mellem de frivillige sociale organisationer og kommunen. De uddeler hvert år frivilligprisen til en person, der har ydet noget helt ekstra.

Foto: Martin Ravn Gurli Hansen holdt tale for Judith A. Sørensen.Foto: Martin Ravn

Rejser sig altid igen Godt 36 personer var med, og mange kom med farvestrålende buketter. Judith tog det roligt og gav udtryk for, at hun ikke var helt tilfreds med indstillerne Anne-Mette og Sigfred Jensen, og om de nu også syntes, at de kunne være det bekendt. Judith er blandt andet formand for Filskov slægts- og lokalhistorisk arkiv, og hun har flere bestyrelsesposter og har været med til at starte Sind op i Grindsted. Hun har været engageret i Frisam, de handicappedes aftenskole og i husholdningsforeningen i Filskov, og sådan fortsætter det. Hun har også siddet med i Frivilligrådet, men det gør hun ikke mere - og således er det blevet muligt at indstille og overrække hende frivilligprisen. Hun har også været formand for VU i Grindsted, og var blandt de to første kvinder i Ribe Amts Venstre Bestyrelse - og det var superspændende og gik rigtig fint med alle mændene, selvom der var så tåget af cigarrøg, at hun næsten ikke kunne se dem. Det er det, der har drevet hende. Dét, der faldt lige for og virkede spændende. Hun blev gift med Niels Chr. Sørensen, men de fik aldrig børn, selvom de gerne ville. Hun arbejdede frivilligt - og satte ting i gang igen og igen. - Jeg har undret mig over, hvor dine kræfter kommer fra, for der har også været sygdom indimellem, men når du får det lidt bedre, så rejser du dig igen og fortsætter det, du havde gang i. Det er vi mange, der beundrer dig for, lød det fra Frivilligrådets formand, Gurli Hansen.

Foto: Martin Ravn Judith tog imod sine gæster i Vestermarkskirken, hvor arrangementet blev holdt. Foto: Martin Ravn

I familie med det halve Grindsted Tidligere borgmester i Grindsted Anders Christian Andersen var Judiths far, og Judith er ikke i tvivl om, at gejsten løber i familien. - Jeg kan godt lide at læse og finde ud af ting, og jeg har læst rigtig meget om mine forfædre her - jeg er faktisk i familie med det halve af Grindsted, og de har blandet sig i alt muligt, smiler Judith Sørensen, der sad sammen med blandt andet niecer og nevøer til uddelingen af frivilligprisen. - Når man ringer til Judith, skal man have sat tid af, for hun har altid meget at fortælle og snakke om - blandt andet om det frivillige arbejde, og det er altid spændende, lyder det fra Bodil Paakjær. Såret i panden er en gammel skade, og Judiths lille hund har også kradset hende, men det går væk igen, siger Judith, der fortsætter - om det bliver på de samme poster som nu, ved hun ikke. Måske skal hun prøve noget nyt.