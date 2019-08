Grindsted: Vestre Skoles markering af deres 50 års jubilæum nærmer sig. I den anledning har skolen genåbnet for tilmelding frem til den 23. august. 700 har tilmeldt sig festlighederne, der vil foregå på Vestre Skole og dagen og i Magion om aftenen.

- Vi havde nok håbet på 1000 tilmeldte, men måske når vi ikke op på det, siger skoleleder Vivian Møberg, der har inviteret tidligere lærere og elever via lokale medier og Facebook.

- Måske skulle vi have grebet det anderledes an, men så kunne vi have haft en person ansat kun til det. Vi er jo ikke et festbureau, men en skole, siger Vivian Møberg, der gerne havde set at flere af de 5000 elever, der har gået på skolen gennem de seneste 50 år, var blevet kontaktet.

Dagen står på taler og underholdning på skolen - her spiller et band bestående af gamle lærere, der har arbejdet på skolen.

Om aftenen vil et jubilæumskor og band optræde blandt andet med sangpotpourri, der strækker sig over seks årtier.

- Det bliver med fællessang og kostumer, lover Vivian Møberg, der også er i fuld gang med at arrangere udsmykningen til den store aften.