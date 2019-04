Jubilæum: 40 år med facilitering i Lego

Billund: Lene Weibrecht Knudsen, Billund, har fredag den 5. april 40 års jubilæum i Lego-koncernen.

Lene Weibrecht Knudsen blev ansat som kontorassistent i indkøbsafdelingen i 1976, hvor hun efter kort tid fik rollen som indkøbsassistent med varetagelse af blandet andet indkøb af kontorinventar. I 1987 blev hun sammen med opgaverne flyttet til det daværende kontorservice, som i dag kendes som Facility.

I 2001 overgik Lene til et nyt job i Facility sekretariat, hvor hendes evner inden for administrative opgaver kunne bruges. Hendes service-gen og evner inden for administrative opgaver førte hende til servicedisk i 2008, hvor hun hurtigt blev superbruger.

I 2010 blev Lene Weibrecht Knudsen og service disk flyttet til receptionerne, hvor hun blandt andet stod for oplæring af receptionisterne.

Det senest år har hun været en del af intern handel i personalebutikken, hvor hun er med til at supportere kunder globalt.

Lene Weibrecht Knudsen er en værdsat kollega, kompetent og pligtopfyldende.