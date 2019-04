Jonas Pedersen og bror fejrer ti år med tøjbutik i Grindsted

Grindsted: Selve om nethandlen presser alle butikker, lyder der ingen klagesang fra Jonas Pedersen, der sammen med broderen Johnny i ti år har haft herretøjsbutik i Grindsted, først Wagner og det seneste år Hr. P i Vestergade. Netop det skarpe tiårshjørne er en god grund til at holde en lille fest, synes han. Det sker på fredag, hvor der er fadøl og pølser i butikken fra cirka klokken 11. En række tilbud, et for hvert år i Grindsted, er også en del af festligheden.

- Vi glæder os og håber, at vi kan trække folk her til, siger Jonas Pedersen, som også glæder sig over, at hans nabo, Brian Hansen hos Bog & Idé/Legekæden, også vil være med. Han serverer softice til alle børn fra klokken 12. Og det hele er gratis.

Når Jonas Pedersen overhovedet har lyst til at fejre ti år i Grindsted, er det også for at vise, at han er glad for at have butik i byen, og at han tror på, at de fysiske butikker har en fremtid.

- Det var svært at starte en butik op fra bunden for ti år siden. Det er blevet nemmere i dag, selv om der er så er andre udfordringer - som nethandel, som vi ikke så dengang, siger Jonas Pedersen.