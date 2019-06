John Ullerup-Hansen stopper som centerleder i Billund Idrætscenter

Billund: Efter næsten 17 år som centerleder i Billund Idrætscenter har John Ullerup-Hansen indgået en aftale med Billund Kommune om at fratræde sin stilling.

John Ullerup-Hansen har gennem årene sat sit præg på udviklingen af Billund Idrætscenter, der er vokset sammen med Billund by.

- Springcenteret og nu senest kunstgræsbanen er kommet til i et center, der er samlingspunkt for idrætten i Billund og syder af aktivitet fra morgen til sen aften. John Ullerup-Hansen har gennem årene selv igangsat en lang række aktiviteter fra firmafodbold til kommunale aktivitetsdage for at skabe liv i centret på de tidspunkter, hvor foreninger ikke gjorde brug af hallerne. John har været idérig og sat præg på udviklingen af centret, og der er grund til at takke ham for indsatsen, lyder det i en pressemeddelelse fra Rasmus Kaufmann, områdechef for kultur og fritid i Billund Kommune.

John Ullerup-Hansen har også blandt andet været en af de bærende kræfter i det tidligere Kulturelt Samråd og var i flere år med til at arrangere Billund Natten.