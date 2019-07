Jobpatruljen kom til Grindsted

Ungarbejder fra Kvickly i Grindsted fik fredag besøg af jobpatrulje, som på det seneste har været meget på farten i det sydlige Jylland for at oplyse om jobrettigheder.

Grindsted: For 40. år i træk er fagforbund rundt i landet på en lang række virksomhedsbesøg med deres såkaldte jobpatrulje. I år er således ingen undtagelse i Billund kommune, og fredag eftermiddag havde to medarbejdere fra 3F i Billund taget turen til Grindsted for i første omgang at besøge supermarkeder. - Vi vælger at køre hen til de steder, hvor vi ved eller har en idé om, at de har ungarbejdere, siger Kathrine Møller, som er koordinator for jobpatruljen i Syd- og Sønderjylland. Hun er selv med for fjerde gang, men tog sig fredag af Vejen og overlod Grindsted til sine kollegaer Benita Fristrup og Pernille Provst.

Vi oplever ikke noget negativt, når vi dukker op, og vi kommer heller ikke med en løftet pegefinger, men har til opgave at informere de unge om deres rettigheder. Benita Fristrup, med i den syd- og sønderjyske jobpatrulje

Foto: Chresten Bergh Årets jobpatrulje i Grindsted er ifølge koordinator Kathrine Møller atypisk, da de begge er ansat i et fagforbund. Som udgangspunkt består patruljen således af andre unge, der er frivillige som såkaldte aktivister. Foto: Chresten Bergh

Tålmodig ungarbejder Første stop for dem var Kvickly på Vestergade, hvor de i bunden af butikken fik talt kort med souschefen, som kunne sende dem videre til den eneste ungarbejder ud af 28 på job ved 13-tiden nemlig 16-årige Mathias Jørgensen. - Vi oplever ikke noget negativt, når vi dukker op, og vi kommer heller ikke med en løftet pegefinger, men har til opgave at informere de unge om deres rettigheder, siger Benita Fristrup. Hvis de opdager større mangler, kan de dog gå videre med sagen til det mest oplagte fagforbund - i dette tilfælde HK - eller i mere grelle tilfælde direkte til Arbejdstilsynet. Kvicklybesøget er dog uden de store overskrifter, og Mathias Jørgensen svarer tålmodigt på alle de standardspørgsmål, som Pernille Provst læser op fra sin tablet. Spørgsmålene lyder blandt andet: Passer dine lønsedler? Oplyser de om at skåne din ryg? Fik du løn under oplæring? Den unge mand har kun arbejdet i supermarkedskædens såkaldte "non-foodafdeling" i tre måneder, og han lader ikke til at have bemærket noget, som burde være foregået anderledes. Han er lige blevet færdig med 9. klasse og arbejdede i skoleåret normalt to vagter om ugen af 4-5 timers varighed. Her midt i sommerferien har han dog haft mulighed for at arbejde noget mere, inden 10. klasse venter forude.

Kommer bredt rundt Ifølge koordinatoren noterede jobpatruljen sidste år plads til forbedringer i 92 procent af virksomhederne, men det er vel at mærke langt overvejende i den milde ende af skalaen som for eksempel løft af for tunge mælkekasser, og det tyder på, at besøget i Kvickly bliver blandt de otte procent. - Vi skal lige undersøge, om han burde have ret til løn under sygdom, men det er sandsynligt, at vi slet ikke har noget at komme efter, siger Pernille Provst. Et kvarters tid senere sagde jobpatruljen pænt farvel til ungarbejderen og fortsatte videre til nabosupermarkedet Fakta. Efter i dag har jobpatruljen i syd ifølge koordinatoren talt med mere end 300 ungarbejdere på 10 arbejdsdage, og dertil kommer endnu flere virksomhedsledere. - Vi ønsker at komme så bredt ud som muligt, og der kommer jo hele tiden nye ungarbejdere til, så derfor giver det jo mening at blive ved efter 40 år, siger Kathrine Møller.