Jobpatruljen: Plads til forbedringer

Billund: Jobpatruljen Billund og Grindsted har været på tur, og i den forbindelse oplevede de, at der desværre stadig er steder, hvor reglerne for unge fritidsjobbere ikke overholdes.

- Generelt ser det rigtig fornuftigt ud for mange fritidsjobbere i Billund og Grindsted, men desværre har vi også mødt eksempler på ansættelser som ikke er som de skal være. Nogle unge får ikke holdt deres pauser og for mange løfter for meget, siger HK Sydjyllands ungdomskonsulent, Kathrine Møller, i en pressemeddelelse.

Hun står i spidsen for den sydjyske del af Jobpatruljen, der tjekker op på de unges ansættelsesforhold.

- Vi er også lederens hjælpende hånd, når vi minder de unge om ikke at løfte for meget, og om ikke at arbejde mere end de må. Nogle gange bytter de unge vagter uden om en leder, og det gør det besværligt for en leder at holde øje med, om de eksempelvis bryder 11-timers reglen, fortæller Kathrine Møller.

Jobpatruljen er skabt af HK, 3F og syv andre fagforbund.