Jettes usynlige handicap skaber problemer: Folk tror jeg snyder og giver mig fuckfingeren!

41-årige Jette Vejgaard fra Grindsted har et handicap-skilt i sin bil, men hun oplever, at folk først og fremmest ser på hende, når hun står ud af bilen. Handicap-formand ærgrer sig over, at de mindre synlige handicaps får så mange hårde ord med på vejen.

Grindsted: Jette Vejgaard har fået et handicapskilt til sin bil. Det tog tid for hende, for det har krævet overvejelser at acceptere, at hun faktisk har et handicap, men behovet er helt reelt:

Jette Vejgaard lider af en sjælden sygdom, CMT, der gør, at hun går på ydersiden af foden. Sygdommen omfatter muskelsvind, stor træthed og influenza-symptomer. Handicap-skiltet er især nødvendigt, når hun eller hendes mand skal på sygehuset og gå længere strækninger, men også i hverdagen er det en hjælp:

- Jeg er helt smadret i flere dage, hvis jeg skal gå nogle 100 meter. Skiltet gør, at jeg kan spare på kræfterne, og at jeg ikke får så ondt i ben og ryg, forklarer Jette Vejgaard, der oplever, at folk har rigtig travlt med at pege fingre ad hende og skiltet. Det ligger derfor i siden af forruden og ikke helt fremme i forruden - som det egentligt skulle gøre. Det er især andre handicappede, der har travlt.

Landsformand for Dansk Handicapforbund, Susanne Olsen, kalder det en kedelig tendens, som ikke er ualmindelig - især ikke overfor dem, der har et mindre synligt handicap.

- Det er ikke for sjov, at man har et handicapskilt, og inden man får det, bliver man bedømt og vurderet, siger Susanne Olsen.