Jesper fuldender GGIF's trup i 2. division

Grindsted: Endnu en spiller kommer til at tørne ud for GGIF's bedst placeret herrehold i håndbold, når den nye sæson i 2. division begynder.

Fem nye spillere er allerede tidligere på året tilført truppen, men GGIF har netop offentliggjort, at Jesper Chapion også kommer til at have hjemmebane i Grindsted fra den kommende sæson. Jesper Chapion er 27 år og højrehåndet bagspiller. Han kommer fra Otterup HK, hvor han har været i fire år og spillet over 100 kampe. Han kommer dermed til Grindsted med mange års erfaring fra 1. division

Med tilføjelsen af Jesper Chapion er truppen af markspillere til den kommende sæson fuldendt, skriver GGIF i en pressemeddelelse.

- Jeg er glad for, at vi nu kan få ambitiøse spillere fra højere niveau til selv at opsøge Grindsted. Jesper er teknisk rigtig dygtig i både afleveringsspillet og afslutninger, og kan spille begge veje, så med tilgangen af ham, giver det ekstra muligheder for at variere vores spillestil. Jesper fuldender dermed holdet, som nu er de 12 mand, vi opererer med, for at alle kan have en tydelig rolle på holdet, siger cheftræner Flemming Pedersen i pressemeddelelsen.