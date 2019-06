Billund: Fredag eftermiddag var det Jesper Skibbys tur til at formidle om et af FN's verdensmål i forbindelse med "Danmark for Målene".

Arrangementet foregik på Byens Plads, og den tidligere professionelle cykelrytter skulle formidle om mål nummer 3, "sundhed og trivsel".

- Sundhed er ikke at være professionel cykelrytter. Sundhed og trivsel er fællesskabet i noget, der er fedt at lave, sagde Jesper Skibby, og kom med et opråb til forældrene.

- Alt for mange børn er overvægtige og har motoriske vanskeligheder. Vi har som forældre en forpligtelse til at tage børnene med ud og være en del af en foreningen. Det kan godt være, I får halvanden times diskussion, men sådan er det, sagde Jesper Skibby og delte ud af sine egne erfaringer fra sin familie, og hvordan han selv fandt trivsel i at gøre noget sammen med dem.

Der var cirka 20 tilskuer til arrangementet. Næste kendis er Kathrine Bille, der blandt andet er kendt fra DR Ramasjang. Hun skal tale om "emballage som ressource" og kommer forbi fredag den 28. juni.