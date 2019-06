Jesper Skibby besøger Grindsted og Billund

Grindsted: Fredag den 7. juni er den landsdækkende kampagne "Danmark for målene" nået til temadag nummer to. "Idræt om dagen" rykker i dagens anledning ud på Torvet i Grindsted, hvor man sammen med en række lokale foreninger og virksomheder samt Billund Kommune præsenterer forskellige sundhedstilbud. Her gæster cykelrytter Jesper Skibby arrangementet, hvor besøgende bl.a. kan få målt deres fedtprocent, konkurrere i reaktionsevne og hurtighed eller tage et spil stigegolf.

I Billund Kommune gør frivillige foreninger en stor indsats for at øge sundhed og trivsel blandt kommunens borgere. En af de foreninger er 'Idræt om dagen', som har 132 medlemmer på 60-90 år. Foreningen holdes i gang af 20 engagerede frivillige, der hver fredag byder indenfor i Lynghallen til socialt samvær, gymnastik og spil.

- Mange af mine medlemmer holder sig i gang, fordi de er med i "Idræt om dagen". Hellere 100 mand på halgulvet end 50 i lægens venteværelse, siger foreningens formand Henning Lund, i en pressemeddelelse.