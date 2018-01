Jernbane mellem Vejle til Billund er igen i høring

Efter stort pres fra ikke mindst "Toggruppen Åst - Mørup - Gadbjerg" på Folketingets transportudvalg, blev Banedanmark også pålagt at undersøge en linjeføring over Gadbjerg.

De tre løsninger, Banedanmark har valgt at undersøge fuldt og helt, er de to løsninger direkte fra Jelling til lufthavnen. De omtales som henholdsvis Sydlig og Nordlig Jellingløsning.

Med fravalget af den fjerde mulighed, den delvist undersøgte løsning over Farre, holder Banedanmark fast i, at jernbanen skal ind mod Billund fra øst.

Ændret udsigt

Vvm-rapporten har til formål at undersøge projektets påvirkning af såvel mennesker som miljø.

Uanset hvilken linjeføring, der vælges, vil anlæggelse af banen ikke medføre ekspropriationer af hele ejendomme. Men de ejendomme, der fremover vil kommer til at ligge nær banen, kan få ændret deres udsigt fra ejendommen, konkluderer rapporten.

- Det samme gør sig gældende for de bysamfund, som banen kommer til at ligge i udkanten af. Der kompenseres ikke for et eventuelt fald i ejendomsværdi på grund af forringet udsigt, hedder det lakonisk.

Sydlig Jellingløsning er i øvrigt den linjeføring, der ifølge rapporten suverænt generer flest mennesker. 12 boliger vil komme til at ligge mindre end 100 meter fra banen. Vælges Nordlig Jellingløsning drejer det sig om syv boliger, mens antallet er seks ved Gadbjergløsningen.

Sydlig Jellingløsning er til gengæld den løsning, der påvirker mindst fredskov. Kun 5 hektar. Ved Nordlig Jellingløsning er det 12 hektar fredskov, og 8 hektar fredskov ved Gadbjerg-løsningen.

Den største tidsbesparelse på ruten Vejle-Billund i forhold til bus får man ved de to Jellingløsninger. Her sparer passagererne fire et halvt minut. Ved Gadbjerg-løsningen sparer man kun et halvt minut.