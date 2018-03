Jens stopper: Skal du være Kvicklys nye varehuschef?

Grindsted: Onsdag den 28. marts har varehuschef i Kvickly i Grindsted, Jens Iversen, sidste arbejdsdag i butikken i Vestergade.

Han er blevet fristet af en stilling som varehuschef i Kvickly i Nordborg på Als, som er en selvstændig brugs i modsætning til Kvickly i Grindsted, der er ejet af Coop.

Han og familien bor i Randbøldal og Jens Iversens nye job betyder, at familien skal flytte til Sønderjylland.

- Hvis vi skulle gøre det, så skulle det være nu, hvor vores datter skal i skole, siger Jens Iversen.

Han tiltrådte som varehuschef i Grindsted i maj 2015 efter blot 16 måneder som varehuschef i Kvickly i Brande.

- Jeg har været megaglad for at være i Grindsted, og der har da været mange overvejelser, men mulighederne frister og tidspunktet er nu, mener Jens Iversen.

Han understreger, at hans beslutning ikke skyldes, at det ikke går så godt i Kvickly i Grindsted, for det gør det.

- Det har aldrig gået bedre end nu. Vi har indtil nu haft en fremgang på 21 procent i år, så vi får et godt år med en pæn fremgang, så det bliver nemt for den nye chef at tage over, men man skal jo stoppe på toppen, siger Jens Iversen med et smil.

Jens Iversen kan se tilbage på årene i Grindsted med en vis stolthed. I 2016 - året efter han var tiltrådt - blev Kvickly i Grindsted kåret som "Årets Varehus" indenfor Coop.

- Jeg har været glad for medarbejderne, som har ydet en stor indsats, siger Jens Iversen.

Der er i dag omkring 75 medarbejdere i Kvickly i Grindsted.