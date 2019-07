Jens og Volvo'en har holdt sammen i 50 år: - Den er jo mit barn

I 1969 køber en ung mad fra Krogager en Volvo. I dag har den unge mand fået gråt hår, men han ejer stadig den hvide Volvo, der står som ny.

Stenderup-Krogager: I sommeren 1969 kørte 24-årige Jens Schneider fra Stenderup-Krogager sammen med en kammerat til bilernes by, Silkeborg. Han skulle købe en ny bil, og det skulle være en Volvo. Valget faldt på en to år gammel Volvo Amazon 121 Quick med tre gear til 19.900 kroner plus leveringsomkostninger på 150 kroner, og trods sin unge alder havde Jens allerede sparet 6.000 kroner sammen. - Jeg kunne godt lide Volvo, og den var jo så flot, forklarer Jens. Her i 2019 er den perlehvide bil for længst betalt af, men ejeren er stadig Jens Schneider - nu 50 år ældre. Det var ikke hver dag, man så sådan en flot bil i Krogager, og kollegerne i det lokale vognmandsfirma, hvor han var lastbilchauffør, kunne da heller ikke nære sig med at komme med kække bemærkninger. - Min chef sagde, at jeg tjente for meget, fortæller Jens med et smil. I dag drejer folk også hovederne og vinker, når Jens kommer kørende, for det er stadig ikke hver dag, man ser en Volvo i den kaliber med de originale sorte nummerplader fra 1969.

Jens Schneider og Volvo'en Volvo Amazon 121 QuickÅrgang 1967



75 HK



Perlehvid



Købt hos Helles Kvalitetsbiler i Silkeborg i 1969



Kostede 19.990 kr.



Blev veteranbil i 2012



Ejes af Jens Schneider i Stenderup-Krogager

Nummerpladerne er de samme, der blev sat på i 1969. Foto: Kristina V. Skjoldborg

Kan maksimalt køre 99.999 Da Jens Schneider var på arbejdsmarkedet, kørte han mange kilometer i sin Scania lastbil. Derfor er Amazonen gennem tiden mest brugt til småture og med et par ture syd for grænsen og til København. Tælleren siger lige nu, at han har kørt 35.000 kilometer, men den holder ikke helt. - Den kan kun tælle op til 99.999, så begynder den forfra, forklarer han. Jens husker tiden fra før fartgrænserne, men han har aldrig kørt ræs i sin Volvo og er aldrig kommet op på de 180 km/t, der er bilens tophastighed. - Jeg har prøvet én gang at få den op på 160 km/t, men den begyndte at ryste lidt mærkeligt, så det har jeg ikke gjort siden, siger Jens. Trods rysten understreger han, at det er en bil, der kører godt. - Det er god bil, jeg er glad for at køre i, og den er aldrig gået i stå. Selv efter de første 25 år ønskede han ikke at få bilen skiftet ud. - Nej, jeg skiftede lastbilerne ud i stedet for, siger Jens. Han nåede at være lastbilchauffør i Stenderup-Krogager i næsten 40 år.

Den originale købskontrakt. Foto: Kristina V. Skjoldborg

Veteran siden 2012 I 2011 skulle Volvo'en til syn, men her fik Jens en ret nedslående besked. Bilen havde flere ting, der skulle laves, før den kunne gå igennem. Det stoppede ikke Jens, der tog fat i en lokal mekaniker. - Han sagde, det ville blive dyrt, men det var lige meget, for det er mit barn, fortæller Jens, der aldrig har været gift. Bilen fik en ordentlig renovering med ny lak og ny beklædning indvendigt. Mekanikeren forslog også, om det ikke var på tide at lade bilen blive en veteranbil. I 2012 blev Jens' Volvo Amazon 121 godkendt. Som veteranbil er der regler, som skal overholdes. Jens forklarer, at bilen for eksempel skal være låst inde, og fra 15. november til 15. marts må den ikke komme ud at køre. Siden 2011, da Volvo'en skulle gennemrenoveres, har han derfor haft en ekstra bil at køre i. - Jeg kører i dag i en Nissan, og den er udmærket, men jeg tror, jeg skal have en ny Volvo, siger Jens Schneider. Men den gamle Volvo Amazon 121 Quick med tre gear og 75 hestekræfter, den skal ikke skiftes ud.

Bilen fik i 2011 en renovering udenpå og indvendigt, men det er stadig den originale radio, der sidder i bilen. Foto: Kristina V. Skjoldborg